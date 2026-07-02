अयोध्या में ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, पलभर में बिछ गई लाशें, 3 की मौत और 4 जिंदगी के लिए जूझ रहे

अयोध्या जिले के रौनाही थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मुबारकगंज के पास अयोध्या-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह दब गया। छत उखड़ गई। पहिए तक अलग होकर दूर जा गिरे। हादसे के समय स्कॉर्पियो में सात लोग सवार थे। टक्कर के बाद वाहन में फंसे लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। राहत कार्य के दौरान वाहन के शीशे तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चार लोग घायल हैं। चिकित्सकों की निगरानी में घायलों का उपचार जारी है।