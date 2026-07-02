अयोध्या में वकीलों ने चंपत राय सहित अन्य के खिलाफ दी तहरीर, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग

Ayodhya Shri Ram Lalla Temple donation box dispute: अयोध्या में श्री राम मंदिर दान पात्र में चोरी मामले में अधिवक्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि थाना में तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अधिवक्ताओं की तहरीर में चार लोगों के नाम दर्ज हैं। जिसमें चंपक राय, अनिल मिश्रा सहित अन्य शामिल है। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने बताया कि थाना प्रभारी ने तहरीर को ले लिया है और उन्होंने चार-पांच अधिवक्ताओं को थाने में आकर एफआईआर की कॉपी लेने को कहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अधिवक्ता ने बताया कि तहरीर में चार लोगों के नाम है। जिनमें सबसे पहला मुकदमा दर्ज करने वाला व्यक्ति भी शामिल है। जिसके यहां से भी बरामद की हुई है। अधिवक्ताओं का समूह एफआईआर की कॉपी लेने के लिए श्री राम जन्मभूमि थाना भेजा गया है। एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।