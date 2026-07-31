Shehzad Poonawalla Resigns BJP: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, X बायो से भी हटाया पार्टी का नाम

कांग्रेस छोड़ने के बाद वे बीजेपी में शामिल हुए। टीवी डिबेट्स में बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखने और विपक्षी दलों (विशेषकर राहुल गांधी और कांग्रेस) पर आक्रामक हमले बोलने के कारण उन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा, साल 2021 में उन्हें दिल्ली बीजेपी के सोशल मीडिया विंग का प्रभारी भी बनाया गया था।