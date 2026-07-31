E20 पेट्रोल पर सरकार के दो मंत्री, दो दावे; माइलेज घटने को लेकर अलग-अलग आंकड़े

E20 Petrol Mileage Reduction: सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल को लेकर माइलेज में भारी गिरावट के दावे किए जा रहे है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे है। वहीं अब इन पर केंद्र सरकार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार ने इन दावों को खारिज कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि E10 पेट्रोल के लिए डिजाइन किए गए पुराने वाहनों में E20 ईंधन के इस्तेमाल से माइलेज में कुछ कमी आ सकती है।