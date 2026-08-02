katni news: 9 हजार नाइट्राजेपाम टैबलेट बरामद, 2.25 लाख रुपये कीमत, दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य तथा नगर पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ शिवा पाठक के मार्गदर्शन में रंगनाथनगर थाना पुलिस अवैध नशे के कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में देर रात को थाना प्रभारी उप निरीक्षक अरुणपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ग्राउंड के पीछे दो युवक प्लास्टिक की बोरी लेकर संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान बोरी में रखे 30 पैकेटों से कुल 9 हजार नाइट्राजेपाम टैबलेट बरामद हुईं। पुलिस के अनुसार इन गोलियों का उपयोग नशे के लिए किया जाता है।