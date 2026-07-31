31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कटनी

Katni News: सफेद स्विफ्ट कार में घूम रहा चोर पकड़ाया, 25 लाख रुपये के जेवरात बरामद

Burglary Case: सात दिन पहले दिनदहाड़े हुई लाखों की चोरी का खुलासा, पारधी गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, तीन अब भी फरार, कार व 25 लाख रुपये के जेवरात बरामद।
2 min read
Google source verification

कटनी

image

Shailendra Sharma

Jul 31, 2026

katni

burglary case gold jewellery recovered, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी व जब्त कार और जेवरात (Source-patrika)

Katni Burglary Case: मध्यप्रदेश के कटनी जिले की बरही थाना पुलिस ने सात दिन पहले हुई लाखों रुपये की सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए करीब 25 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने वारदात में शामिल पारधी गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके तीन साथी अभी फरार हैं। घटना में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने गिरफ्तारी का खुलासा किया है।

23 जुलाई को दिनदहाड़े घर में हुई थी चोरी

एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 23 जुलाई को वार्ड क्रमांक-11 खिलौली रोड स्थित होंडा एजेंसी के सामने रहने वाले प्रमोद लखेरा ने घर में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया था कि दोपहर 12.30 बजे से शाम 5.45 बजे के बीच अज्ञात चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और तिजोरी में रखे सोने-चांदी के आभूषण तथा 80 हजार रुपए नकद चोरी कर ले गए। चोरी गए सामान की कीमत करीब 20 से 25 लाख रुपए आंकी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का सुराग मिला।

एक चोर गिरफ्तार, कार व 25 लाख के जेवरात बरामद

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का संदेह बनुसकोर पिता मांगीलाल पारधी (32) निवासी त्रिवेदी, थाना गुनगा,जिला भोपाल पर गया। गठित टीम ने आरोपी की तलाश में भोपाल और सीहोर जिले में दबिश दी। बाद में मुखबिर की सूचना पर आरोपी को हीरापुर पारधी टोला बरही से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों छुपे राजा पारधी, दंगा पारधी और कचरु पारधी के साथ चोरी करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर खिरहनी पारधी टोला से चोरी गए करीब 25 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले के खुलासे में थाना प्रभारी अरविंद कुमार चौबे, उप निरीक्षक नरेश झारिया, अरुण पाल सिंह, फिंगरप्रिंट निरीक्षक अखिलेश प्यासी, आरक्षक नरेंद्र पटेल, अमित सिंह, रूपेंद्र, रामकृष्ण पटेल तथा साइबर सेल के अजय साकेत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Sidhi news: न हाथ कांपे, न दिल पसीजा! जिस बेटी को नौ महीने कोख में पाला उसे ही पानी के ड्रम में डुबाया

ये भी पढ़ें
sidhi news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 09:16 pm

Published on:

31 Jul 2026 09:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / Katni News: सफेद स्विफ्ट कार में घूम रहा चोर पकड़ाया, 25 लाख रुपये के जेवरात बरामद

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Katni News: ट्रेन छूटी तो आरोपियों के चंगुल में फंसी महिला, स्टेशन से जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म

KATNI
कटनी

Bus Brake Failure: ब्रेक फेल होने से कटनी में बेकाबू बस दुकान में घुसी, दो बाइक चकनाचूर, दो लोग घायल

katni
कटनी

एमपी की ‘स्नेहा’ ने ‘लड़का’ बनकर युवती को जाल में फंसाया, आपत्तिजनक वीडियो से 10 लाख की ब्लैकमेलिंग

Blackmailing Case
कटनी

Child Compassionate Appointment: पिता की मौत के बाद ढाई साल के बच्चे को मिली नौकरी, कटनी में एसपी ने दिया नियुक्ति पत्र

katni
कटनी

विधायक संजय पाठक की कंपनी के निर्माण पर चला बुलडोजर, कटनी में जमीन से अवैध कब्जा हटाया

mla sanjay pathak
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.