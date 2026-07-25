विधायक संजय पाठक की कंपनी के निर्माण पर चला बुलडोजर, कटनी में जमीन से अवैध कब्जा हटाया

Sanjay Pathak -विधायक संजय पाठक एक बार पुन: चर्चा में हैं। कटनी में उनकी पारिवारिक कंपनियों का जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिए। इसके साथ ही सालों पुराना विवाद भी खत्म कर दिया। किराए पर जमीन लेकर विधायक की पारिवारिक कंपनियों को बेचने के इस विवादित मामले में न्यायालय के निर्णय के बाद कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने विजय राघवगढ़ के बीजेपी विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों का अवैध कब्जा हटाकर वारिसों को विधिवत सौंप दिया।