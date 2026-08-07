पुराने तेवर में लौट रहा कांग्रेस सेवादल, सेवा, अनुशासन और आंदोलन

दरअसल, सेवादल की स्थापना का मूल उद्देश्य ही सेवा, अनुशासन और सामाजिक सरोकारों से जुडऩा था। आजादी के आंदोलन के दौर से लेकर लंबे समय तक यह संगठन कांग्रेस के साथ जनसेवा और अनुशासित कार्यकर्ता तैयार करने की भूमिका निभाता रहा। हालांकि, समय के साथ इसकी भूमिका सीमित होती गई और कई मौकों पर यह नेताओं के कार्यक्रमों में व्यवस्था संभालने और नेताओं के दौरों के दौरान अनुशासन बनाए रखने वाले संगठन के रूप में दिखाई देने लगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन मेन के नाम से व्यख्यात हुए श्रीनिवास बीवी को सेवादल की कमान सौंपी गई। उन्होंने संगठन को एक साथ सेवा, अनुशासन और आंदोलन के मोर्चों पर सक्रिय किया। जल्द सेवादल का पुनर्गठन करने की कवायद चल रही है।