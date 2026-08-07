दिल्ली-NCR में तेज बारिश का असर! लाल किले से देवली रोड तक पानी ही पानी, IMD ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली-NCR में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। (फोटो सोर्स-IANS)
Delhi Weather Today:दिल्ली-NCR में शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। राजधानी दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिला। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद कई सड़कें पानी में डूब गईं और यातायात प्रभावित हो गया। दिल्ली में लाल किले के पास से लेकर देवली रोड और आउटर रिंग रोड तक जलभराव की तस्वीरें सामने आईं, वहीं NCR के कई इलाकों में भी पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है।
देवली रोड की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि लोगों ने इसे मजाक में 'फ्री का स्विमिंग पूल' तक कहना शुरू कर दिया। हालांकि, आम लोगों के लिए यह स्थिति परेशानी वाली बनी हुई है। पानी भरने से पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तेज बारिश के कारण दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। जलभराव वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने लगी है। ऑफिस और जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी जा रही है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले कुछ घंटों में कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इसके चलते जलभराव और यातायात की समस्या बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है।
बारिश से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, वहीं जलभराव ने एक बार फिर दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर साल तेज बारिश के दौरान कई इलाकों में पानी भरने की समस्या सामने आती है।
फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों को बाहर निकलने से पहले मौसम और ट्रैफिक की स्थिति जरूर जांच लेने की सलाह दी गई है।
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