दिल्ली-NCR में तेज बारिश का असर! लाल किले से देवली रोड तक पानी ही पानी, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather Today:दिल्ली-NCR में शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। राजधानी दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिला। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद कई सड़कें पानी में डूब गईं और यातायात प्रभावित हो गया। दिल्ली में लाल किले के पास से लेकर देवली रोड और आउटर रिंग रोड तक जलभराव की तस्वीरें सामने आईं, वहीं NCR के कई इलाकों में भी पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।