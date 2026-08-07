‘विकास के लिए सीधे PMO से करें संपर्क, मैं हर सांसद के साथ खड़ा हूं’; नए NDA सांसदों को PM नरेंद्र मोदी ने दिया भरोसा

नए NDA सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक (फोटो- ANI)
PM Narendra Modi Breakfast Meeting: संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जारी राजनीतिक गहमागहमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर NDA के नए सांसदों से मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी नए सांसदों को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। PM मोदी ने कहा कि NDA का हर सांसद उनके लिए परिवार के सदस्य की तरह है और किसी को भी परेशान या चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा किये जाने पर चिंता जताई। सूत्रों के अनुसार, PM मोदी ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है और इसे सुचारू रूप से चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शोर-शराबे और हंगामे के कारण पहली बार सांसद बने लोग अक्सर अपनी बात नहीं रख पाते या बहस में हिस्सा नहीं ले पाते। पीएम ने कहा कि संसदीय कार्यवाही बिना किसी रुकावट के चलनी चाहिए ताकि सभी को बोलने का समान अवसर मिले।
प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को संसदीय परंपराओं, नियमों और इतिहास का अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने उनसे कहा कि वे सिर्फ भाषण देने तक ही सीमित न रहें, बल्कि विधायी प्रक्रियाओं को भी समझें। PM मोदी ने संसद भवन की लाइब्रेरी में मौजूद ऐतिहासिक सामग्री का जिक्र किया और सांसदों को इन संसाधनों का अध्ययन करने और सदन में तथ्यों पर आधारित बहस की तैयारी के लिए लाइब्रेरी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने सांसदों से अपने-अपने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए लगन से काम करने का भी आग्रह किया और कहा कि देश तभी तरक्की कर सकता है जब राज्य समृद्ध हों।
इस बैठक में लगभग 45 सांसद शामिल हुए। इनमें शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के सांसद, तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हुए सांसद और एनसीपी (अजीत पवार गुट) के सांसद प्रमुख रूप से मौजूद थे। गठबंधन के नए सहयोगियों को भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि NDA एक मजबूत परिवार है और वह इसके सभी घटक दलों के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति और हर नजरिए का सम्मान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं सिर्फ़ किसी एक पार्टी के साथ नहीं, बल्कि NDA के हर एक सांसद के साथ खड़ा हूं।" उन्होंने सांसदों से कहा कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों या मुद्दों के बारे में सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से संपर्क कर सकते हैं।
एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर डिनर के दौरान बीजेपी सांसदों से बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने सांसदों को लुटियंस दिल्ली के राजनीतिक माहौल को लेकर सावधान रहने की सलाह दी थी। उन्होंने उनसे अपने संसदीय क्षेत्रों के लोगों के साथ जुड़े रहने और सदन के अंदर और बाहर विपक्षी नेताओं के साथ अच्छे और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का आग्रह किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बारे में बात करते हुए, बागी TMC सांसद और NCPI नेता काकोली घोष ने कहा, "हम उनकी जानकारी और हमारे साथ उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हमारा स्वागत किया और कहा कि चाहे कोई NDA में 20 साल से हो या गठबंधन में सिर्फ एक साल से, सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं।"
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग