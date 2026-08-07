‘विकास के लिए सीधे PMO से करें संपर्क, मैं हर सांसद के साथ खड़ा हूं’; नए NDA सांसदों को PM नरेंद्र मोदी ने दिया भरोसा

प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को संसदीय परंपराओं, नियमों और इतिहास का अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने उनसे कहा कि वे सिर्फ भाषण देने तक ही सीमित न रहें, बल्कि विधायी प्रक्रियाओं को भी समझें। PM मोदी ने संसद भवन की लाइब्रेरी में मौजूद ऐतिहासिक सामग्री का जिक्र किया और सांसदों को इन संसाधनों का अध्ययन करने और सदन में तथ्यों पर आधारित बहस की तैयारी के लिए लाइब्रेरी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने सांसदों से अपने-अपने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए लगन से काम करने का भी आग्रह किया और कहा कि देश तभी तरक्की कर सकता है जब राज्य समृद्ध हों।