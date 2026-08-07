JPSC-JSSC Protest पर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बयान, बोले- ‘हमारा लक्ष्य बड़े सुधार करना है, छात्रों से बातचीत हो रही है’

रांची में चल रहे JPSC-JSSC उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार पहले से ही संवाद की प्रक्रिया तय कर चुकी है और छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार हर छात्र की समस्याओं को समझने के लिए गंभीर है। इसके साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि छात्रों की आवाज केवल जयपाल सिंह स्टेडियम तक सीमित न रहे, बल्कि उसे व्यापक स्तर पर सुना जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे ठोस और बड़े सुधारों की दिशा में काम करना चाहती है, जो छात्रों की जरूरतों और उम्मीदों के अनुरूप हों।