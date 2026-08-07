मिथुन चक्रवर्ती की सर्जरी सफल, अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी; बोले- ‘बंगाल की धरोहर हैं महागुरु’

बता दें कि इस दौरान उनके साथ जादवपुर की विधायक शरबरी मुखोपाध्याय समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी चर्चा कर अभिनेता के स्वास्थ्य की जानकारी ली। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की धरोहर हैं। उनका सम्मान किसी राजनीतिक पहचान से जुड़ा नहीं है। हालांकि बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार बनाने के प्रयासों में महागुरु का बड़ा योगदान रहा है। उनकी एक छोटी सर्जरी हुई है और अब वे स्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भी मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं। अस्पताल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अभिनेता की सर्जरी सफल रही है और उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है।