केजरीवाल का बड़ा दावा, सरकार E40, E50 और E60 पेट्रोल लाने की तैयारी में? सरकार ने दिया जवाब

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुरानी गाड़ियां, जिन्हें E0 या E10 ईंधन के अनुरूप बनाया गया है, वे E20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं हैं। ऐसे वाहनों में E20 ईंधन के इस्तेमाल से इंजन और अन्य कलपुर्जों को नुकसान पहुंच सकता है। उनका आरोप है कि बाजार में इन्हीं वाहनों के लिए भी E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि सरकार इससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी लेने से बच रही है। केजरीवाल ने लोगों से पेट्रोल या डीजल गाड़ियां खरीदने से बचने की अपील भी की है।