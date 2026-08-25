‘यूपी सरकार है जुमलेबाज’, सीएम योगी के 1 लाख नौकरी वाले वादे पर कांग्रेस का हमला

CM Yogi 1 Lakh Job Announcement UP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को लेकर बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले छह महीने में एक लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएगी। हर सप्ताह अलग-अलग स्टेज में ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सीएम ने युवाओं को आश्वस्त किया कि यूपी में पहले कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की गई थी।