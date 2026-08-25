‘अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट अब 30 साल की लीज पर!’ योगी सरकार का JPNIC को लेकर बड़ा फैसला

Yogi Cabinet Decision JPNIC Private Companies: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ के गोमतीनगर स्थित इस सेंटर के संचालन को निजी कंपनियों के हाथों में देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।