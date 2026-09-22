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कोठारी पश्चिम यूपी के तीन दिवसीय प्रवास पर, ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर करेंगे चर्चा

Patrika Editor: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को सहारनपुर पहुंचे।
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सहारनपुर

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Vijendra Mishra

Sep 22, 2026

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पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी - फोटो पत्रिका नेटवर्क

Patrika Latest News: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को सहारनपुर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक, उनका यह दौरा 25 सितंबर तक चलेगा। इस दौरे में वह सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर और मेरठ में विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं, छात्राओं, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे।

दारुल उलूम देवबंद में भी छात्राओं से होगा संवाद

यूपी प्रवास के दौरान ‘स्त्री : देह से आगे’ विषय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में कोठारी महिलाओं से सीधे संवाद करते हुए उनके सवालों और जिज्ञासाओं पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रमों में विभिन्न धर्म, जाति और वर्ग की महिलाओं की सहभागिता रहेगी। खास बात यह है कि वह विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद में भी छात्राओं और महिलाओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी ‘स्त्री : देह से आगे’ विषय पर विमर्श होगा।

प्रधान संपादक के दिवसीय प्रवास के दौरान बिजनेसमैन, किसान, डॉक्टर, समाजसेवी, छात्राएं, शिक्षाविद और गृहिणियां भी संवाद कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगी। अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के अनुभवों और सवालों के माध्यम से स्त्री जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस प्रवास के जरिए वह महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन से जुड़े मुद्दों पर सीधे संवाद करेंगे। कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका, उनके अनुभव और बदलते सामाजिक परिवेश में उनकी चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श होगा।

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Updated on:

22 Sept 2026 09:23 pm

Published on:

22 Sept 2026 09:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / कोठारी पश्चिम यूपी के तीन दिवसीय प्रवास पर, ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर करेंगे चर्चा

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