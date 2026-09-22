कोठारी पश्चिम यूपी के तीन दिवसीय प्रवास पर, ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर करेंगे चर्चा

यूपी प्रवास के दौरान ‘स्त्री : देह से आगे’ विषय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में कोठारी महिलाओं से सीधे संवाद करते हुए उनके सवालों और जिज्ञासाओं पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रमों में विभिन्न धर्म, जाति और वर्ग की महिलाओं की सहभागिता रहेगी। खास बात यह है कि वह विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद में भी छात्राओं और महिलाओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी ‘स्त्री : देह से आगे’ विषय पर विमर्श होगा।