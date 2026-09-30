सहारनपुर में बच्चे को डांटने पर बिगड़ी बात, पत्नी बोली- पति ने बेल्ट से पीटा, शिकायत के बाद फरार

मामला चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव चोरी मंडी का है। इसी गांव की रहने वाली एक महिला ने पुलिस से शिकायत की है कि छोटी-छोटी बात पर पति उसके साथ मारपीट करता है। महिला ने पुलिस को बताया कि अभी तक वह लोक लिहाज के कारण सबकुछ सहती रही लेकिन अब पानी सिर के ऊपर आ गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मामूली बात पर पति ने उसे बेल्टों से पीटा है। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर ले ली है। जब पति को पता चला कि पत्नी शिकायत करने थाने पहुंच गई है तो आरोपी पति घर से फरार हो गया। पुलिस ने मोबाइल फोन से आरोपी पति से संपर्क किया तो उसने बताया कि वह दिल्ली आ गया है। पुलिस ने उसे थाने आने को कहा तो आरोपी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।