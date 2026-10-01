दुल्हन लाने के लिए मांगी 75 लाख की BMW पर आया दिल ! नहीं लौटाई तो पुलिस ने किया गिरफ्तार

व्यापारी ने बताया कि वह इस परिवार को पहले से जानते थे। नवीन के बेटे ने शादी के लिए कार मांगी थी तो सामाजिक लिहाज से कार दे दी थी। उस समय वंश ने कहा था कि शादी के बाद कार वापस कर देगा लेकिन शादी होने के बाद भी कार वापस नहीं की। कार कहां जा रही है कितनी चल रही इसकी जानकारी कार मालिक को ना हो इसके लिए आरोपियों ने कार का फास्टैग भी बदल लिया। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को बताया कि उसकी 75 लाख रुपये कीमत की गाड़ी हड़प ली और वापस देने से साफ इंकार कर दिया। इतना ही नहीं जब उन्होंने दोबारा से अपनी गांड़ी वापस मांगी तो आरोपियों ने साफ कह दिया कि गाड़ी को भूल जाओ। आरोपों के अनुसार धमकी भी दी कि यदि दोबारा कार मांगी तो ठीक नहीं हेगा।