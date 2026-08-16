Bahraich News: खेत में काम कर रही महिला को बाघ ने बनाया निवाला, टीम पगचिह्नों के सहारे झाड़ियों तक पहुंची, अधखाया शव बरामद

वन अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा जाली के पास पानी के तेज बहाव के कारण कटान हो गई थी। इसी जगह से बाघ के बाहर आने की आशंका है। इलाके में पहले भी बाघ की गतिविधियां देखी जा रही थीं। घटना के बाद वन विभाग ने गांव में निगरानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे 300 मीटर के दायरे में अकेले न जाएं। बताया जा रहा है कि मृतका वन विभाग में तैनात एक वाचर की मां थीं। विभाग की ओर से तत्काल 10 हजार रुपये की सहायता दी गई है। बाघ के हमले की पुष्टि के बाद परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।