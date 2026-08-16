Bahraich News: खेत में काम कर रही महिला को बाघ ने बनाया निवाला, टीम पगचिह्नों के सहारे झाड़ियों तक पहुंची, अधखाया शव बरामद

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
Bahraich News: बहराइच के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में बाघ के हमले से एक महिला की मौत हो गई। धर्मापुर रेंज के गुजरहना गांव में शुक्रवार शाम खेत में काम कर रही 55 वर्षीय जामिया पर बाघ ने हमला कर दिया। वह महिला को घसीटकर जंगल के अंदर करीब 100 मीटर दूर ले गया। शनिवार सुबह वन विभाग की टीम ने पगचिह्नों के सहारे झाड़ियों से उसका अधखाया शव बरामद किया।
घटना कतर्नियाघाट के धर्मापुर रेंज से लगे गुजरहना गांव की है। गांव के रहने वाले जामिया शाम अपने खेत में काम कर रही थीं। इसी दौरान जंगल की ओर से आए बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया। महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बाघ उन्हें खेत से घसीटते हुए करीब 100 मीटर अंदर झाड़ियों में ले गया। काफी देर तक जामिया दिखाई नहीं दीं। तो परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। खेत के पास उन्हें जमीन पर घसीटे जाने के निशान दिखाई दिए। इन्हीं निशानों का पीछा करते हुए ग्रामीण जंगल के किनारे पहुंचे। वहां महिला के शरीर का एक हिस्सा मिला। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई।
सुबह वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बाघ के पगचिह्नों को देखते हुए जंगल के अंदर तलाश शुरू की। करीब दो घंटे की कोशिश के बाद झाड़ियों के बीच जामिया का अधखाया शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
वन अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा जाली के पास पानी के तेज बहाव के कारण कटान हो गई थी। इसी जगह से बाघ के बाहर आने की आशंका है। इलाके में पहले भी बाघ की गतिविधियां देखी जा रही थीं। घटना के बाद वन विभाग ने गांव में निगरानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे 300 मीटर के दायरे में अकेले न जाएं। बताया जा रहा है कि मृतका वन विभाग में तैनात एक वाचर की मां थीं। विभाग की ओर से तत्काल 10 हजार रुपये की सहायता दी गई है। बाघ के हमले की पुष्टि के बाद परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
इससे पहले मोतीपुर रेंज से लगे चमारनपरुवा गांव में शुक्रवार को सात वर्षीय सूरज की तेंदुए के हमले में मौत हुई थी। उसका क्षत-विक्षत शव देर रात मिला था। ग्रामीण तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं। डीएफओ का कहना है कि पिंजरा लगाने के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है। प्रभावित गांव में वनकर्मी लगातार निगरानी और कांबिंग कर रहे हैं। जल्द ही पिंजरा और कैमरे लगाए जाएंगे।
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