Bahraich News: जिसके लिए सऊदी में पति-बेटे को छोड़ा, भारत आकर वही निकला शादीशुदा, 6 माह की बेटी संग उठाया ऐसा कदम

जरवलरोड थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के मुताबिक, महिला और उसकी छह महीने की बच्ची पूरी तरह सुरक्षित हैं। महिला के बयान दर्ज किए गए हैं और उसके द्वारा बताई गई पूरी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अब महिला के कथित प्रेमी नदीम से भी पूछताछ करने की तैयारी में है, ताकि पूरे मामले के दूसरे पक्ष को भी समझा जा सके। पुलिस का कहना है कि महिला के बयानों और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना का सबसे बड़ा पहलू यह है कि स्टेशन पर मौजूद महिलाओं की कुछ मिनटों की सतर्कता ने एक मां और उसकी मासूम बच्ची को बचा लिया। रिश्तों के तनाव के बीच उठाया गया शबाना का कदम समय रहते रोक लिया गया और दोनों को सुरक्षित पुलिस की निगरानी में रखा गया है।