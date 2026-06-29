राम मंदिर चढ़ावा केस: चंपत राय से पूछताछ कर पुलिस ने दर्ज किया बयान, जांच में ट्रस्ट के बड़े नामों की एंट्री

अयोध्याराम मंदिर में चढ़ावे की राशि में कथित अनियमितताओं की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में जांच टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार, मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ट्रस्ट से जुड़े अन्य प्रमुख पदाधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है।