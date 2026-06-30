UPOTS Scheme: 17 जुलाई तक मौका, यूपी की OTS-2026 योजना में दण्ड और भारी ब्याज से पाएं छुटकारा

Uttar pradesh One Time Settlement Scheme: आर्थिक कारणों से विभिन्न देयों का भुगतान समय पर नहीं कर पाने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी राहत देने वाली पहल की है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026 के तहत बकायेदारों को दंडात्मक शुल्क और चक्रवृद्धि ब्याज से राहत प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बकाया राशि की गणना साधारण ब्याज के आधार पर की जाएगी, जिससे हजारों लोगों को अपनी पुरानी देनदारियों से राहत मिलने का अवसर मिलेगा। योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है।