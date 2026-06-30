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UPOTS Scheme: 17 जुलाई तक मौका, यूपी की OTS-2026 योजना में दण्ड और भारी ब्याज से पाएं छुटकारा

UP OTS Scheme 2026 :एकमुश्त समाधान योजना-2026 के तहत बकायेदारों को दण्ड और चक्रवृद्धि ब्याज से राहत दी जा रही है। साधारण ब्याज के आधार पर बकाया जमा करने के लिए 17 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 30, 2026

यूपी ओटीएस योजना 2026 में बकायेदारों को दण्ड और ब्याज से बड़ी राहत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

यूपी ओटीएस योजना 2026 में बकायेदारों को दण्ड और ब्याज से बड़ी राहत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Uttar pradesh One Time Settlement Scheme: आर्थिक कारणों से विभिन्न देयों का भुगतान समय पर नहीं कर पाने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी राहत देने वाली पहल की है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026 के तहत बकायेदारों को दंडात्मक शुल्क और चक्रवृद्धि ब्याज से राहत प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बकाया राशि की गणना साधारण ब्याज के आधार पर की जाएगी, जिससे हजारों लोगों को अपनी पुरानी देनदारियों से राहत मिलने का अवसर मिलेगा। योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है।

बकायेदारों को मिलेगा राहत का अवसर

अक्सर देखा जाता है कि किसी कारणवश लोग समय पर अपनी देय राशि जमा नहीं कर पाते हैं। समय बीतने के साथ मूल राशि पर दंडात्मक शुल्क और चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता जाता है, जिससे बकाया रकम कई गुना बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप आम नागरिकों के लिए पूरी राशि का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समाधान योजना-2026 लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से बकायेदारों को एक निश्चित अवधि के भीतर अपनी बकाया राशि जमा करने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि वे अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत पा सकें और अपनी देनदारियों का निस्तारण आसानी से कर सकें।

साधारण ब्याज से होगी गणना

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बकाया राशि की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर साधारण ब्याज के आधार पर की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं और बकायेदारों को बड़ी वित्तीय राहत मिलने की संभावना है। विभाग के अधिकारी का मानना है कि कई बार मूल बकाया राशि से कहीं अधिक दंड और ब्याज जुड़ जाने के कारण लोग भुगतान करने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन साधारण ब्याज की व्यवस्था लागू होने से बकाया राशि काफी कम हो जाएगी और अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आएंगे।

17 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम दिनों में आवेदनकर्ताओं की संख्या बढ़ने से तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इच्छुक लाभार्थी जल्द से जल्द आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं

लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योजना की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट www.upots.in पर जाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा इच्छुक व्यक्ति प्राधिकरण कार्यालय, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कमेटी हॉल के भूतल पर संपर्क कर सकते हैं। यहां योजना से संबंधित जानकारी देने और आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है।

टोल फ्री नंबर पर मिलेगी सहायता

योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, संदेह या समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-5000 भी जारी किया गया है। यह सेवा सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए हेल्पलाइन पर विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लोगों में बढ़ रही दिलचस्पी

एकमुश्त समाधान योजना-2026 की घोषणा के बाद लोगों में इसके प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग, जिनकी बकाया राशि दण्ड और ब्याज के कारण काफी बढ़ गई थी, अब इस योजना के माध्यम से राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। वित्तीय सूत्रों  का मानना है कि यह योजना न केवल बकायेदारों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों की लंबित बकाया राशि की वसूली में भी मददगार साबित होगी।

आर्थिक बोझ कम करने की पहल

सरकार की यह पहल उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो वर्षों से बकाया भुगतान की समस्या से जूझ रहे हैं। दण्ड और चक्रवृद्धि ब्याज से राहत मिलने के कारण लोग अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकेंगे और कानूनी या प्रशासनिक परेशानियों से भी बच पाएंगे।

एकमुश्त समाधान योजना-2026 को आर्थिक राहत और जनहित की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार और संबंधित प्राधिकरणों ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपनी बकाया देनदारियों का निस्तारण कर आर्थिक राहत प्राप्त करें।

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Published on:

30 Jun 2026 01:26 pm

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