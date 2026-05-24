Yogi Action: हीट वेव पर सख्त हुए सीएम योगी, अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए

भीषण गर्मी के दौरान बिजली और पानी की मांग अचानक बढ़ जाती है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग और जल निगम को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। यदि तकनीकी खराबी आती है तो उसका तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आने पाए और जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या अधिक है वहां टैंकरों की व्यवस्था की जाए।