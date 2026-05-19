महोबा में NEET की छात्रा को रास्ते से उठाया, प्रयागराज में बंधक बनाकर नशीला इंजेक्शन देकर बार-बार किया रेप

पीड़िता मूल रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली है और महोबा में किराए का कमरा लेकर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। बीती 30 अप्रैल को रोज की तरह वह सुबह कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। लड़की ने बताया कि रास्ते में एक तेज रफ्तार कार उसके पास आकर रुकी। कार में सवार लड़कों ने उसे जबरन अंदर खींच लिया। जब उसने शोर मचाने की कोशिश की, तो उन्होंने मुंह दबाकर नशे का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। छात्रा के लापता होने के बाद उसके पिता ने 3 मई को महोबा कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पठा गांव के मोहित श्रीवास पर शक जताया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज तो किया, लेकिन वह छात्रा को ढूंढने में नाकाम रही।