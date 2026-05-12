PM मोदी पर टिप्पणी कर फंसे सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी, महोबा में दर्ज हुआ FIR, वायरल वीडियो से मचा बवाल

मीडिया से बात करते हुए सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि वे PDA (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) के साथ खड़े हैं और वर्तमान सरकार के विरोध में हैं। उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जनता की जितनी अनदेखी की है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने स्मार्ट मीटर, फसल बीमा में घोटाले, स्कूलों के बंद होने, नई भर्तियों न निकलने, स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की कमी और स्टाफ की कमी जैसे मुद्दों को उठाया। इसी दौरान बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया।