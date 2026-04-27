बस एक बार हम बिस्तर हो जाओ… बीजेपी के पूर्व नेत्री का जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप, संगठन में पद मांगने पर किया डिमांड

बुंदेलखंड के महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर उठे विवाद ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। पार्टी की एक पूर्व महिला पदाधिकारी ने जिलाध्यक्ष पर गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। जिससे संगठन के भीतर असहज स्थिति पैदा हो गई है। इस घटनाक्रम के बाद जिले की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है। विपक्षी दलों को भी सरकार और संगठन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। महिला नेता ने सोशल मीडिया के जरिए सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने संगठन में जिला उपाध्यक्ष का पद देने की बात की। तो उन्हें बदले में अनुचित प्रस्ताव दिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की बात कही, जिसके बाद उनसे कहा गया कि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। जब हमने कहा कि हम समझ नहीं पाए। जो भी कहना है खुलकर कहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि बस एक बार हम बिस्तर हो जाओ हम तुम्हें उपाध्यक्ष बना देंगे। महिला पदाधिकारी ने यह भी दावा किया कि प्रस्ताव ठुकराने के बाद उन्हें जिला पंचायत चुनाव में टिकट न देने की बात कही गई।