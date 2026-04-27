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महोबा

बस एक बार हम बिस्तर हो जाओ… बीजेपी के पूर्व नेत्री का जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप, संगठन में पद मांगने पर किया डिमांड

महोबा में भाजपा की एक पूर्व महिला पदाधिकारी ने जिलाध्यक्ष पर पद देने की लालच देखकर आपत्तिजनक मांग करने का आरोप लगाया है। मामला सार्वजनिक होने के बाद जिले की राजनीति और संगठन में भूचाल आ गया है।

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महोबा

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Mahendra Tiwari

Apr 27, 2026

बीजेपी की पूर्व नेत्री फोटो सोर्स patrika

बीजेपी की पूर्व नेत्री फोटो सोर्स patrika

महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जब पार्टी की एक पूर्व महिला पदाधिकारी ने जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। महिला नेता का कहना है कि उन्हें संगठन में पद देने के बदले आपत्तिजनक प्रस्ताव दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद न सिर्फ स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बल्कि पार्टी की छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं।

बुंदेलखंड के महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर उठे विवाद ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। पार्टी की एक पूर्व महिला पदाधिकारी ने जिलाध्यक्ष पर गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। जिससे संगठन के भीतर असहज स्थिति पैदा हो गई है। इस घटनाक्रम के बाद जिले की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है। विपक्षी दलों को भी सरकार और संगठन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। महिला नेता ने सोशल मीडिया के जरिए सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने संगठन में जिला उपाध्यक्ष का पद देने की बात की। तो उन्हें बदले में अनुचित प्रस्ताव दिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की बात कही, जिसके बाद उनसे कहा गया कि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। जब हमने कहा कि हम समझ नहीं पाए। जो भी कहना है खुलकर कहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि बस एक बार हम बिस्तर हो जाओ हम तुम्हें उपाध्यक्ष बना देंगे। महिला पदाधिकारी ने यह भी दावा किया कि प्रस्ताव ठुकराने के बाद उन्हें जिला पंचायत चुनाव में टिकट न देने की बात कही गई।

मामला सार्वजनिक होते ही राजनीतिक गलियारों में तेज हुई चर्चाएं

इस पूरे मामले के सार्वजनिक होते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर असहजता देखी जा रही है। कई कार्यकर्ता इस मामले की सच्चाई सामने आने की मांग कर रहे हैं, ताकि संगठन की छवि पर लगे दाग को साफ किया जा सके।

जिला अध्यक्ष का कहना आप पूरी तरह बेबुनियाद, संगठन में हर किसी को पद नहीं दिया जा सकता

आरोपों के घेरे में आए जिलाध्यक्ष ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में हर किसी को पद देना संभव नहीं होता। जिससे नाराज होकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि कॉल डिटेल समेत हर पहलू की जांच कराई जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि जांच में क्या सामने आता है।

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Updated on:

27 Apr 2026 02:44 pm

Published on:

27 Apr 2026 02:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahoba / बस एक बार हम बिस्तर हो जाओ… बीजेपी के पूर्व नेत्री का जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप, संगठन में पद मांगने पर किया डिमांड

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