मर चुकी महिला को भेजा गया सरकारी नोटिस, 2 दिन के अंदर रिकॉर्ड के साथ दफ्तर में हाजिर होने का दिया अल्टीमेटम

मामला महोबा के पनवाड़ी विकासखंड के नैपुरा गांव का है। यहां के आंगनबाड़ी केंद्र में पार्वती नाम की महिला सहायिका के पद पर तैनात थीं। लंबी बीमारी के चलते 1 नवंबर 2024 को पार्वती का निधन हो गया था। अब 18 महीने बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय से एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें मृतका पर आरोप लगाया गया है कि निरीक्षण के दौरान उनका केंद्र बंद मिला। और तो और विभाग ने मृतका को 2 दिन के अंदर रिकॉर्ड के साथ दफ्तर में हाजिर होने का अल्टीमेटम भी दे डाला।