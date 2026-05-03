Mahoba News: शराब को लेकर पत्नी से झगड़ा, घर से निकला किसान, पेड़ के नीचे मिली लाश

जानकारी के मुताबिक, देवेंद्र सिंह 8 बीघा जमीन पर खेती कर परिवार चलाते थे। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को देवेंद्र शराब के नशे में घर पहुंचे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर उनकी पत्नी सदा सिंह से कहासुनी हो गई। विवाद के बाद नाराज होकर देवेंद्र अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर निकल गए। पूरी रात वह घर नहीं लौटे। ग्रामीणों ने अतरौली गांव स्थित मलखान के खेत में बबूल के पेड़ के नीचे एक शव पड़ा देखा। सूचना पर खरेला पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ कुलपहाड़ रविकांड गोंड, थानाध्यक्ष नन्हेलाल यादव और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव की पहचान देवेंद्र सिंह के रूप में हुई।