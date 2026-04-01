प्रेमिका के चक्कर मे पत्नी छोड़कर चली गई….फिर प्रेमी ने खौफनाक वारदात को दिया अंजाम… मुठभेड़ में साथी सहित गिरफ्तार

महोबा जिले में मिली युवती की लाश के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक, मृत युवती की पहचान सुभाष नगर इलाके की रहने वाली प्रियंका के रूप में हुई थी। उसका शव मंगलवार को एक सुनसान जगह पर मिला था। जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने चार अलग-अलग टीमें बनाकर जांच शुरू कराई। जांच के दौरान संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस को चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो युवक संदिग्ध नजर आए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर हमला भी कर दिया।