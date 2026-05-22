Mahoba News:‘16 दिन तक दरिंदगी’, महोबा की बेटी के मामले पर भड़की कांग्रेस, योगी सरकार पर बोला हमला

उत्तर प्रदेश के महोबा में नीट की तैयारी कर रही दलित छात्रा के साथ हुई हैवानियत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। अपहरण के बाद छात्रा को 16 दिनों तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने, सिगरेट से जलाने और जबरन विवाह कराने के आरोपों ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताया है।