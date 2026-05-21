Mahoba News:प्रेम, साजिश या दबाव? वायरल वीडियो ने बदल दी केस की पूरी कहानी

महोबा में सामने आए कथित अपहरण और दुष्कर्म मामले में अब नया मोड़ आ गया है। 25 वर्षीय युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुख्य आरोपी के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विवाह करती दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले को लेकर नई बहस छिड़ गई है और पुलिस अब वायरल वीडियो व अन्य तथ्यों की जांच में जुट गई है।