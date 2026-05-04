महोबा में दो बाइक भिड़ंत, तीन की मौत, तीन घायल,शादी की खुशियां मातम में बदलीं, तीन घरों के बुझ गए चिराग

महोबा जिले के बेलाताल-कुलपहाड़ मार्ग पर सोमवार शाम करीब सात बजे मिशन स्कूल के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास के लोग आवाज सुनकर सहम गए। दोनों बाइकों पर सवार छह लोग सड़क पर दूर जा गिरे। और गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुगिरा गांव के रहने वाले 30 वर्षीय उमेश अपने भाई साजन (28) और चाचा बाबू बाल्मीकि (45) के साथ बाइक से बेलाताल जा रहे थे। वे अपने भांजे के तिलक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले थे। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बाइकों की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच थी।