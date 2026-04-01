अस्पताल में एडमिट युवती से मनचले ने किए अश्लील इशारे, तंग आकर युवती ने की चप्पलों से पिटाई

महोबा : महोबा जिला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पेट के दर्द से परेशान लक्ष्मी जो कि डहर्रा गांव की रहने वाली पिछले 15 दिनों से महिला वार्ड नंबर 2 में भर्ती है। उसी वार्ड में उसकी मां कौशल्या भी इंफेक्शन के इलाज पर हैं। लेकिन बीती रात अस्पताल, जो मरीजों के दर्द कम करने का ठिकाना होना चाहिए, वहां एक मनचले युवक ने रात भर आतंक मचा रखा।