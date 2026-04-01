वायरल गर्ल और IIT वाले बाबा के बाद अब इंटरनेट पर छाई महाकुंभ की ‘वायरल साध्वी’, जानें क्यों?

प्रयागराज महाकुंभ 2025 ने सोशल मीडिया पर कई चेहरों को रातोंरात फेमस बना दिया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे तीन नाम वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले, IIT वाले बाबा अभय सिंह और वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया, अब अपनी पर्सनल लाइफ के नए ट्विस्ट के साथ सुर्खियों में हैं। मोनालिसा की इंटरफेथ शादी विवादों में घिर गई, अभय सिंह ने महाशिवरात्रि पर शादी कर ली और हर्षा रिछारिया का ब्राइडल लुक हाल ही में वायरल हो गया है।