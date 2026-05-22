Mahoba News: कार में बैठते ही पीएम मोदी पर क्या बोल गए अजय राय? वायरल वीडियो से यूपी की सियासत में मचा बवाल

Mahoba Viral Video:उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। Ajay Rai महोबा दौरे के दौरान एक वायरल वीडियो को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने आ गए हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री Narendra Modi के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, जबकि अजय राय ने इसे फेक और एडिटेड वीडियो करार दिया है।