Mahaoba News:फर्जी नंबर प्लेट का खेल बेनकाब,चेकिंग में पकड़ा गया संदिग्ध ट्रक

जानकारी के मुताबिक, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सुखबीर सिंह यादव द्वारा कबरई बाईपास रोड पर जिला पंचायत बैरियर के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक ट्रक को रोका गया, जिसकी आगे और पीछे लगी नंबर प्लेटों के अंक अलग-अलग पाए गए। आगे की प्लेट पर आखिरी चार अंक 2004 थे, जबकि पीछे की प्लेट पर 2884 अंक दर्ज थे। इस गड़बड़ी को देखते हुए ट्रक को तुरंत कबरई थाने में खड़ा कराया गया।