Mahoba News: एसपी प्रबल प्रताप सिंह का तबादला, शशांक सिंह को मिली जिम्मेदारी

सूत्रों के अनुसार, शासन द्वारा किए गए इस तबादले को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। नए एसपी के रूप में शशांक सिंह जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगे और जिले की कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्राथमिकताओं को तय करेंगे। माना जा रहा है कि वह अपराध नियंत्रण के साथ-साथ पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान देंगे। वही जनपद में पुलिस अधीक्षक के इस बदलाव के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। आमजन भी नए एसपी से बेहतर कानून-व्यवस्था और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। वही जल्द ही थानों में तैनात थाना प्रभारी के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।