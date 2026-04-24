प्रेम कहानी का खौफनाक अंत: इंस्टाग्राम मैसेज से बुलाकर प्रेमी की हत्या, मैनपुरी में मिला शव, मर्डर केस में बड़ा खुलासा

एटा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के गदनपुर गांव में हुए अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच के दौरान पता चला कि मृतक पवन का पिछले ढाई वर्षों से एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो इस वारदात की मुख्य वजह बना। पुलिस के मुताबिक, आरोपी रविंद्र और उसके परिवार को इस रिश्ते की जानकारी थी। वे इससे नाराज थे। इसी के चलते उन्होंने साजिश रची। योजना के तहत रविंद्र के भाई प्रमोद ने अपनी बेटी के इंस्टाग्राम अकाउंट से 13 अप्रैल को पवन को मैसेज कराया और उसे मिलने के लिए घर बुलाया। जैसे ही पवन वहां पहुंचा। पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में पवन गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से शव को ट्रक में लादा और मैनपुरी ले जाकर सुनसान जगह पर फेंक दिया।