दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ा… शादी के चौथे दिन दूल्हे की मौत, दो परिवारों में मचा कोहराम

एटा के थाना सकरौली क्षेत्र के विनायक गांव में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। यहां स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में 25 वर्षीय अंकित की करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक, कर्मचारी गांव में मीटर लगाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान अंकित भी वहां खड़ा होकर काम देख रहा था। आरोप है कि कर्मचारियों ने उसे बिजली के तार हटाने के लिए कह दिया। जैसे ही अंकित ने नंगे तार को छुआ। उसे जोरदार करंट लगा और वह बुरी तरह झुलसकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर मौजूद कर्मचारी घबरा कर वहां से चले गए।