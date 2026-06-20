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Ram Mandir Scam: व्यापारी का दावा- उसके द्वारा दान की गई 34 किलो चांदी गायब, राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर (Ram Mandir) में चढ़ावा एवं चंदा चोरी विवाद में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अब बड़े व्यापारी अनुराग रस्तोगी (Businessman Anurag Rastogi) ने राम मंदिर चंदा चोरी (Ram Mandir Donation Theft) मामले पर बड़ा खुलासा किया है।

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अयोध्या

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Vinay Shakya

Jun 20, 2026

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अयोध्या का राम मंदिर (फोटो- पत्रिका)

Ayodhya Ram Mandir Controversy: राम मंदिर में हुई वित्तीय अनियमितता (Ram Mandir Financial Scam) की जांच SIT कर रही है। अब राम मंदिर गबन मामले (Ram Mandir Scam) में भारत के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने चौंकाने वाला दावा किया है। व्यापारी ने दान में दी गई चांदी के गायब होने का आरोप लगाया है।

दान में दिया गया 3 किलो चांदी का दीपक गायब

राम मंदिर चंदा गबन के मामले पर इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के उत्तर भारत प्रमुख अनुराग रस्तोगी ने बड़ा दावा किया है। अनुराग रस्तोगी ने कहा- अपने परिवार की ओर से मैंने गुमनाम दान के रूप में 3 किलो चांदी का एक दीपक भेंट किया था। नया मंदिर बनने के बाद हमें वह दीपक कहीं नहीं मिला। व्यापारी ने कहा- आज भी हमें नहीं पता कि वह दीपक कहां है? मैंने अपने सदस्यों से अपील की थी कि जो भी दान करना चाहे, हमें केवल 10 ग्राम चांदी भेजें।

व्यापारी का दावा- 34 किलो से अधिक चांदी गबन

व्यापारी अनुराग रस्तोगी ने कहा- हमने छोटे दान को इकट्ठा करके भगवान श्रीराम के चरणों में अर्पित करने की योजना बनाई थी, ताकि जब नया मंदिर बने और नींव रखी जाए, तो हमारी चांदी नींव का हिस्सा हो। पहले चरण में हमने कुल मिलाकर लगभग 34 किलो और 644 ग्राम चांदी एकत्र की। रस्तोगी ने बताया कि हमने चांदी इस अनुरोध के साथ दी थी कि भूमि पूजन के दौरान इसका उपयोग नींव के काम में किया जाए। हालांकि, जब भूमि पूजन हुआ तो हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन वह चांदी कहीं नहीं मिली। व्यापारी ने कहा- मुझे लगता है कि ट्रस्ट ने हमारी चांदी का उचित उपयोग किया होगा, मुझे अब भी इस बात का संदेह है।

व्यापारी को दी गई थी चांदी की रसीद

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के उत्तर भारत प्रमुख अनुराग रस्तोगी ने कहा कि जब मैंने चांदी जमा की थी तो मुझे हर चीज की पूरी रसीद मिली थी। मुझे मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। उन्होंने एक SIT टीम गठित की है और हमें 15 दिन इंतजार करने को कहा है। व्यापारी ने भरोसा जताया कि सच्चाई स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी।

रस्तोगी ने आगे कहा कि हमें सीएम योगी पर पूरा विश्वास है। मुझे पूरा यकीन है कि वे ऐसी घटना नहीं होने देंगे। मेरा मानना ​​है कि कुछ नए लोगों ने ऐसे कृत्य किए हैं, जिनसे पूरे विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। अगर SIT को कभी मेरी जरूरत महसूस होती है तो मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। मैं निश्चित रूप से कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज या मुझसे मांगी गई कोई भी चीज उपलब्ध कराऊंगा।

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Published on:

20 Jun 2026 06:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / Ram Mandir Scam: व्यापारी का दावा- उसके द्वारा दान की गई 34 किलो चांदी गायब, राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा

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