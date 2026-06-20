Ram Mandir Scam: व्यापारी का दावा- उसके द्वारा दान की गई 34 किलो चांदी गायब, राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा

व्यापारी अनुराग रस्तोगी ने कहा- हमने छोटे दान को इकट्ठा करके भगवान श्रीराम के चरणों में अर्पित करने की योजना बनाई थी, ताकि जब नया मंदिर बने और नींव रखी जाए, तो हमारी चांदी नींव का हिस्सा हो। पहले चरण में हमने कुल मिलाकर लगभग 34 किलो और 644 ग्राम चांदी एकत्र की। रस्तोगी ने बताया कि हमने चांदी इस अनुरोध के साथ दी थी कि भूमि पूजन के दौरान इसका उपयोग नींव के काम में किया जाए। हालांकि, जब भूमि पूजन हुआ तो हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन वह चांदी कहीं नहीं मिली। व्यापारी ने कहा- मुझे लगता है कि ट्रस्ट ने हमारी चांदी का उचित उपयोग किया होगा, मुझे अब भी इस बात का संदेह है।