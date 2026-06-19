अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला: CM योगी बोले- प्रमाण हो तो SIT को दें, सार्वजनिक न करें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं

Chief Minister visit to Ayodhya: अयोध्या में श्री राम मंदिर दान पात्र विवाद मामले में मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है, जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। यदि आप लोगों के पास किसी प्रकार का प्रमाण है तो वह एसआईटी के सामने प्रस्तुत करें, उसे सार्वजनिक करना गलत है। वरना कल आपको नोटिस मिल सकता है। आपको अपनी बात का प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो चरित्र हनन के मामले में लेने को देने पड़ सकते हैं।