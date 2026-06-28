पुलिस अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला सिपाही सुनील सेवा से बर्खास्त, नौकरी जाने पर पीड़ित बोला- सच बोलने का इनाम मिला

पुलिस कमिश्नरेट ने बयान जारी करके बताया कि गंभीर दुराचार सिद्ध होने पर सुनील कुमार शुक्ला को सेवा से बर्खास्त किया गया है। पुलिस विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अनुशासन, सेवा नियमों और सोशल मीडिया नीति के उल्लंघन पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि विभाग की छवि को धूमिल करने या बिना आधार के आरोप लगाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई पुलिस बल में अनुशासन बनाए रखने और विभागीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बर्खास्तगी के बाद सिपाही सुनील कुमार शुक्ला ने कहा- आज मुझे सच बोलने का इनाम मिला है।