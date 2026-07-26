CAT 2026: कैट के लिए 3 अगस्त से करें रजिस्ट्रेशन, फाइनल ईयर के छात्र भी कर सकेंगे अप्लाई, जानें सभी जरूरी डिटेल्स

अगर कैंडिडेट्स अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या दिव्यांग वर्ग से आता है तो उसके लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 45 प्रतिशत तय की गई है। इसके अलावा CA, CS, ICWA या FIAI जैसी प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले कैंडिडेट्स भी तय प्रतिशत के साथ कैट परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैट परीक्षा के माध्यम से देश के 21 IIM और FMS दिल्ली, SPJIMR, MDI गुड़गांव, IITs और IIFT जैसे अन्य टॉप बिजनेस स्कूलों में एडमिशन होंगे। CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ₹2,700 और SC, ST और PwD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ₹1,350 है।