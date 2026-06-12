जिस ट्रेन में सवार थे मोहन भागवत, उस पर पथराव में यूपी पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार आरएसएस प्रमुख की ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए तुरंत प्रभाव से विशेष टीमों का गठन किया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल दो लोगों को धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस और स्थानीय जांच एजेंसियां पकड़े गए दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही हैं ताकि इस घटना के पीछे की असली मंशा और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके।