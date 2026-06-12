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जिस ट्रेन में सवार थे मोहन भागवत, उस पर पथराव में यूपी पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

UP News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे उस पर पथराव के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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लखनऊ

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Mohsina Bano

Jun 12, 2026

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संघ प्रमुख की ट्रेन पर पथराव करने वाले पकड़े गए (फोटो- पत्रिका)

RSS Chief Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे उस पर पथराव करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। वीवीआईपी सुरक्षा से जुड़े इस बेहद संवेदनशील मामले में पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस कर रही है कड़ी पूछताछ

जानकारी के अनुसार आरएसएस प्रमुख की ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए तुरंत प्रभाव से विशेष टीमों का गठन किया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल दो लोगों को धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस और स्थानीय जांच एजेंसियां पकड़े गए दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही हैं ताकि इस घटना के पीछे की असली मंशा और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को देश के शीर्ष वीवीआईपी लोगों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में उनकी ट्रेन पर हुए इस पथराव को बेहद गंभीरता से लिया गया है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और रेलवे पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी। पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि इस घटना में शामिल अन्य जो भी लोग होंगे उनकी भी जल्द पहचान कर ली जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

12 Jun 2026 11:53 am

Published on:

12 Jun 2026 11:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / जिस ट्रेन में सवार थे मोहन भागवत, उस पर पथराव में यूपी पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

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