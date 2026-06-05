ईशा देओल ने सौतेले भाई बॉबी देओल से की मुलाकात, फिल्म ‘बंदर’ देखकर बोलीं- भईया बहुत बढ़िया

गुरुवार को ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बॉबी देओल और उनकी पत्नी तान्या देओल के साथ एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर की। अपने भाई के दमदार अभिनय की सराहना करते हुए ईशा ने कैप्शन में लिखा, "आप इस फिल्म में अपने सबसे बेहतरीन रूप में हैं! बिना किसी शक के आप आज के दौर के सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। बहुत ही धैर्यवान और संवेदनशील! शाबाश भैया।" इसके साथ ही उन्होंने फैंस से आग्रह करते हुए लिखा, "थिएटर्स में जाओ और बंदर देखो!" बाद में बॉबी देओल ने भी अपनी बहन के इस प्यार पर आभार जताते हुए इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर री-शेयर किया।