पहलाज निहलानी की आखिरी समय में कैसी थी हालत? अनुपम खेर ने इमोशनल होकर किया पोस्ट

बता दें, पहलाज निहलानी ने साल 1982 में फिल्म 'हाथकड़ी' से बतौर प्रोड्यूसर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 'अंदाज', 'तलाश' और 'जूली 2' जैसी फिल्मों का निर्माण किया। उन्हें अभिनेता गोविंदा को फिल्म 'इल्जाम' (1986) से बॉलीवुड में ब्रेक देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सांताक्रूज श्मशान घाट पर हुए उनके अंतिम संस्कार में गोविंदा, वरुण धवन, शत्रुघ्न सिन्हा, बोनी कपूर और मलाइका अरोड़ा जैसी तमाम हस्तियों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।