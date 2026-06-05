5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पहलाज निहलानी की आखिरी समय में कैसी थी हालत? अनुपम खेर ने इमोशनल होकर किया पोस्ट

Pahlaj Nihalani Death: दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का 76 साल में निधन हो गया है। उनके निधन पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने एक बेहद भावुक वीडियो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अनुपम खेर ने बताया कि एक हफ्ते पहले ही उनकी पहलाज जी से फोन पर क्या बात हुई थी और वह क्यों उनसेे मिलने हॉस्पिटल नहीं जा पाए?

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 05, 2026

Pahlaj Nihalani death after Anupam Kher emotional post share remember his last phone call at hospital

पहलाज निहलानी के निधन पर टूटे अनुपम खेर

Anupam Kher last phone call Pahlaj Nihalani hospital: बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता और CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। 76 साल की उम्र में लीवर की बीमारी के कारण नानावती अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने से फिल्म जगत की कई हस्तियों की आंखें नम हैं।

इसी बीच, बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता अनुपम खेर ने पहलाज निहलानी को सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक वीडियो संदेश के जरिए श्रद्धांजलि दी है। अनुपम खेर ने बताया कि वह पहलाज जी के निधन की खबर सुनकर अंदर से पूरी तरह टूट गए हैं और उन्हें इस बात का जिंदगीभर मलाल रहेगा कि वह पिछले हफ्ते अस्पताल में उनसे मिलने क्यों नहीं जा सके।

पहलाज निहलानी को अनुपम खेर ने किया याद (Anupam Kher emotional tribute Pahlaj Nihalani death)

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, "पहलाज निहलानी जी के निधन की खबर ने मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन ला दिया है। मैंने उनके साथ 'शोला और शबनम' सहित कई फिल्मों में काम किया। उनके साथ बिताया हर पल बेहद सुखद था।

पहलाज जी जितने बड़े और शानदार निर्माता थे, उससे कहीं ज्यादा वह एक बेहतरीन, हंसमुख और उदार दिल वाले इंसान थे। आज जब मैं उन्हें याद करता हूं, तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। पहलाज जी, आपकी बहुत याद आएगी। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे।"

आखिरी फोन कॉल को याद कर छलके अनुपम के आंसू (Anupam Kher last phone call Pahlaj Nihalani hospital)

वीडियो में अनुपम खेर ने एक हफ्ते पहले हुई अपनी आखिरी बातचीत का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया, "अभी एक हफ्ता पहले ही कई महीनों बाद मुझे उनका मैसेज आया था, जिसमें उन्होंने पूछा था, 'आप कैसे हैं, अनुपम जी?' उन्हें जब भी मेरा कोई काम अच्छा लगता था, वह फौरन मैसेज करते थे। मैसेज देखकर मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि पहलाज जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं।

इस पर उन्होंने बताया कि वह अभी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कल उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। जब मैंने उनकी आवाज सुनी, तो वह काफी कमजोर और उदास लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा ठीक होने दीजिए, फिर आप घर आ जाना। मैंने उनसे कहा ठीक है मैं अगले हफ्ते आता हूं। और आज मुझे पता चला कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे। मुझे उनके पास न जा पाने का बहुत अफसोस है।"

"यह इंडस्ट्री उगते सूरज को सलाम करती है" (Bollywood mourning veteran filmmaker)

अनुपम खेर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कड़वे सच पर बात करते हुए कहा, "इस ग्लैमर की दुनिया का यह एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि लोग सिर्फ तब तक याद रखे जाते हैं जब तक वह सुर्खियों में रहते हैं। जैसे ही आप सुर्खियों से दूर होते हैं, बूढ़े होते हैं, यह दुनिया आपको भुला देती है। लेकिन जिन लोगों के जीवन को पहलाज जी ने छुआ, वह उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे।"

बता दें, पहलाज निहलानी ने साल 1982 में फिल्म 'हाथकड़ी' से बतौर प्रोड्यूसर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 'अंदाज', 'तलाश' और 'जूली 2' जैसी फिल्मों का निर्माण किया। उन्हें अभिनेता गोविंदा को फिल्म 'इल्जाम' (1986) से बॉलीवुड में ब्रेक देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सांताक्रूज श्मशान घाट पर हुए उनके अंतिम संस्कार में गोविंदा, वरुण धवन, शत्रुघ्न सिन्हा, बोनी कपूर और मलाइका अरोड़ा जैसी तमाम हस्तियों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।

सूर्या के हत्यारे का हुआ एनकाउंटर, अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार्जी का फूटा गुस्सा, बोलीं- मां-बाप को भी मिले सजा

ये भी पढ़ें
Surya Chauhan murder case Devoleena Bhattacharjee demand said after Asad encounter His parents too should be hanged

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Jun 2026 08:44 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पहलाज निहलानी की आखिरी समय में कैसी थी हालत? अनुपम खेर ने इमोशनल होकर किया पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

FWICE का ‘बैन’ हटने के बाद भी जारी है रणवीर सिंह और Don 3 कॉन्ट्रोवर्सी, जानिए क्या है इसका कारण

Ranveer Singh Don 3 Controversy
बॉलीवुड

Don 3 विवाद के बीच ललित मोदी का बड़ा बयान, बोले- ‘रणवीर सिंह मेरी बायोपिक में काम करना चाहते थे’

Ranveer Singh Lalit Modi Biopic
बॉलीवुड

आमिर खान ने खुद गौरी स्प्रैट संग शादी की डेट की कन्फर्म, 61 की उम्र में तीसरी बार बसाएंगे घर

Aamir Khan Third Wedding
बॉलीवुड

फोटोशूट हो चुका था फाइनल, फिर भी पहलाज निहलानी की फिल्म से नहीं हुआ कंगना रनौत का डेब्यू

Pahlaj Nihalani
बॉलीवुड

आमिर खान की तीसरी वेडिंग न्यूज पर सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने दिया बयान, बोलीं- वो बहुत हिम्मती हैं

Aamir Khan third wedding with gauri spratt actress singer Suchitra Krishnamoorthi big reaction said he is brave
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.