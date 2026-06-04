फोटोशूट हो चुका था फाइनल, फिर भी पहलाज निहलानी की फिल्म से नहीं हुआ कंगना रनौत का डेब्यू

साल 2025 के वायरल हो रहे इस वीडियो में फिल्ममेकर निहलानी कहते हुए नजर आ रहे हैं, "कंगना को इंट्रोड्यूस तो मैं ही करने वाला था। हमने बहुत मार्केटिंग की थी और तीन गाने रिकॉर्ड थे। कास्टिंग भी फाइनल हो गई थी। फिर कंगना को लगा कि मैं कास्टिंग के साथ काम करूंगी, तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैंने जो मार्केटिंग की उसमें उसको महेश भट्ट ने ऑफर किया। महेश भट्ट ने ऑफर किया, तो वो फिल्म खराब लगने लगी। फिर मैंने कहा कि जिसको काम करने में दिल नहीं है उसको छोड़ दो।"