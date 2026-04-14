हॉलीवुड एक्ट्रेस रूबी रोज ने कैटी पेरी पर लगाए गंभीर आरोप, 20 साल बाद किया यौन उत्पीड़न का खुलासा

केटी पेरी के लिए एक पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए रोज ने लिखा, "केटी पेरी ने मेलबर्न के स्पाइस मार्केट नाइटक्लब में मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है। मैं तब सिर्फ 20 साल की थी। अब मैं 40 साल की हो गई हूं। इस बात को सार्वजनिक रूप से कहने में मुझे लगभग दो दशक लग गए।" उन्होंने आगे कहा, “हालांकि मैं मुझे अपनी आवाज उठाने के लिए इतना लंबा समय लग गया, लेकिन इससे पता चलता है कि आघात और यौन उत्पीड़न का कितना गहरा असर होता है। मुझे देखने के लिए धन्यवाद।"