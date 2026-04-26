26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Michael Jackson की फिल्म को लोगों ने कहा खराब तो अनुपम खेर का फूटा गुस्सा, लगाई क्लास

Anupam Kher Reacts To Michael Jackson Film: हाल ही में जब माइकल जैक्सन की एक फिल्म को लोगों ने आलोचना का शिकार बनाया और उसे खराब बताया, तो veteran एक्टर अनुपम खेर ने इस पर कड़ा रिएक्शन दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Apr 26, 2026

Michael Jackson की फिल्म को लोगों ने कहा खराब तो अनुपम खेर का फूटा गुस्सा, लगाई क्लास

माइकल जैक्सन पर बनी बायोपिक (फोटो सोर्स: X)

Anupam Kher Reacts To Michael Jackson Film: बॉलीवुड के एक्टर अनुपम खेर ने माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनी बायोपिक माइकल देखने के बाद जो रिएक्शन दिया, वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उनके शब्दों में न सिर्फ इस फिल्म की तारीफ थी बल्कि उस महान स्टार्स के प्रति एक गहरी श्रद्धा भी झलकती थी जिसने संगीत की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है।

Michael Jackson जैसा न कोई पहले था और न ही होगा

एक्टर अनुपम खेर ने फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बताया कि वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि सीटी बजाने लगे और पूरा थिएटर झूम रहा था। उन्होंने आज 26 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये फिल्म शानदार, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली है। साथ ही, अनुपम ने एक बेहद दिलचस्प बात भी कही कि वो अंग्रेजी संगीत उतना नहीं समझते जितना भावनाओं को समझते हैं। लेकिन माइकल जैक्सन के साथ भाषा कभी रुकावट नहीं बनी। उन्होंने MJ की तुलना चार्ली चैपलिन से करते हुए कहा कि जिस तरह चैपलिन बिना बोले दिलों तक पहुंचते थे, उसी तरह माइकल जैक्सन भी सीधे दिल से बात करते थे और दिल हर भाषा समझता है, Michael Jackson जैसा न कोई पहले था और न ही होगा।

अनुपम खेर ने इस पर बेबाकी से अपनी राय रखी

बायोपिक को लेकर जहां कुछ क्रिटिक्स ने निगेटिव प्रतिक्रिया दी,तो वहीं अनुपम खेर ने इस पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आलोचक अक्सर पूरे सफर को नजरअंदाज करके सिर्फ कुछ पलों को परखते हैं। लेकिन जिंदगी के सफर ऐसे नहीं होते वे अस्त-व्यस्त, सुंदर और अनपेक्षित होते हैं, बिल्कुल असल जिंदगी की तरह। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि किसी भी महान स्टार्स की जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। उसमें उतार-चढ़ाव होते हैं, संघर्ष होते हैं और परछाइयां भी होती हैं। लेकिन अगर एक जिंदगी अलग-अलग पीढ़ियों, देशों और भाषाओं के करोड़ों लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो सच में जादुई होती है।

किरदार को जिस तरह पर्दे पर जीया है वो अविश्वसनीय और शानदार है

इतना ही नहीं, फिल्म में किंग ऑफ पॉप का किरदार उनके भतीजे जाफर जैक्सन ने निभाया है। अनुपम खेर ने उनके अभिनय की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जाफर ने अपने चाचा के किरदार को जिस तरह पर्दे पर जीया है वो अविश्वसनीय और शानदार है। फिल्म 'माइकल' 24 अप्रैल को रिलीज हुई और भारत में बेहतरीन शुरुआत की है। पहले दिन 3.60 करोड़ रुपये कमाने वाली इस फिल्म ने दूसरे दिन 5 करोड़ रुपये की कमाई की यानी पहले दिन के मुकाबले करीब 39 प्रतिशत की बढ़त। 3,190 से अधिक शो में रिलीज हुई इस फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन अब 12.36 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 10.30 करोड़ रुपये हो गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

26 Apr 2026 01:14 pm

Hindi News / Entertainment / Michael Jackson की फिल्म को लोगों ने कहा खराब तो अनुपम खेर का फूटा गुस्सा, लगाई क्लास

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गाना गाने के लिए कहा तो बौखला गए सिंगर कैलाश खेर, गुस्से में बोले- क्या तेंदुलकर को बोलोगे छक्का मारे

Kailash Kher Got Angry On Singing Request
बॉलीवुड

‘मैं 5 वक्त की नमाजी हूं’ दूसरे धर्म के लड़के से नहीं कर सकती शादी, एक्ट्रेस रीम शेख ने दिया बयान

Reem-shaikh big statement on interfaith marriage said i offer 5 time namaz wont marry other religion
TV न्यूज

Raghu Rai का निधन: देश ने खोया महान फोटोग्राफर, सितारों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Raghu Rai Passes away
मनोरंजन

‘दाढ़ी और सिगरेट से नहीं बनता कोई सुपरस्टार’ करण जौहर ने हाइपर-मैस्कुलिनिटी पर जताई कड़ी आपत्ति

'दाढ़ी और सिगरेट से नहीं बनता कोई सुपरस्टार' करण जौहर ने हाइपर-मैस्कुलिनिटी पर जताई कड़ी आपत्ति
मनोरंजन

Bhooth Bangla Box Office Collection: अक्षय की ‘भूत बंगला’ ने किया धमाका, बजट पूरा करने में चंद कदम दूर फिल्म

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 10 Akshay kumar film beat michael vs ginny weds sunny-2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.