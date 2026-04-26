Michael Jackson की फिल्म को लोगों ने कहा खराब तो अनुपम खेर का फूटा गुस्सा, लगाई क्लास

एक्टर अनुपम खेर ने फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बताया कि वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि सीटी बजाने लगे और पूरा थिएटर झूम रहा था। उन्होंने आज 26 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये फिल्म शानदार, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली है। साथ ही, अनुपम ने एक बेहद दिलचस्प बात भी कही कि वो अंग्रेजी संगीत उतना नहीं समझते जितना भावनाओं को समझते हैं। लेकिन माइकल जैक्सन के साथ भाषा कभी रुकावट नहीं बनी। उन्होंने MJ की तुलना चार्ली चैपलिन से करते हुए कहा कि जिस तरह चैपलिन बिना बोले दिलों तक पहुंचते थे, उसी तरह माइकल जैक्सन भी सीधे दिल से बात करते थे और दिल हर भाषा समझता है, Michael Jackson जैसा न कोई पहले था और न ही होगा।