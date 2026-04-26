Raghu Rai का निधन: देश ने खोया महान फोटोग्राफर, सितारों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

रघु राय फोटोग्राफी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे तस्वीरें खींची जो समाज को झकझोर कर और तस्वीरों में ही दर्द को बयां कर देती थीं। उनका सबसे चर्चित फोटो भोपाल गैस कांड की भयावहता को दर्शाने वाला था। उस तस्वीर को देख आज भी हर किसी की रूह कांप उठती है। उनकी फोटोग्राफी ने हम सबको सोचने पर मजबूर किया कि आम आदमी की जिंदगी में क्या-क्या दर्द होते हैं।